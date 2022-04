Sky Sport – Ultime di formazione: Zanoli ancora titolare, torna dal 1′ Fabiàn

La formazione del Napoli ha pochi dubbi da sciogliere.

Ne ha parlato il telegiornale sportivo di Sky Sport, che ha provato a dare informazioni più dettagliate sugli undici titolari che dovrebbe scegliere Spalletti. In difesa torna Rrahmani dall’inizio, confermata a pieni voti la titolarità di Zanoli dopo la grande prova al Gewiss Stadium dell’ex Legnano. A centrocampo ritorna Fabiàn dall’inizio dopo la squalifica con annesso infortunio per Anguissa, Lobotka e Zielinski completano la mediana come a Bergamo. In attacco i due rebus continuano ad essere Lozano-Politano e Osimhen-Mertens: per la prima coppia nessuno dei due parte favorito, per i secondi Osimhen sembra aver già recuperato a pieno regime e dovrebbe partire dall’inizio con l’ipotesi Dries dal secondo tempo.