Veretout, esplosione social e l’addio più vicino: la situazione

Jordan Veretout è uno dei centrocampisti più talentuosi del nostro campionato ma si trova al centro delle polemiche anziché delle voci di mercato stavolta. Il motivo sarebbe individuabile in un post Instagram scritto da sua moglie Sabrina, quest’ultima sarebbe stata accusata di festeggiare nonostante la positività al Covid-19. Di seguito il messaggio social che ha portato poi la donna a chiudere l’account personale:

“Ciao, faccio quest’ultima storia sul mio profilo per dirvi che lascio i social. Non avevo più voglia di restare, quindi come già sapete credo che sia arrivato il momento di lasciare tutto questo. Vorrei però ringraziarvi per questi due anni bellissimi che mi hanno regalato tantissime cose, sia positive che negative. Soprattutto però mi hanno dato una grande lezione di vita: i social network possono portare tantissima cattiveria. Oggi sono incinta e ho bisogno di ritrovare la mia vita normale di donna e di madre”.