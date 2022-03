Si avvicina sempre più Atalanta-Napoli e l’ex juventino Antonio Cabrini ha voluto dire la sua sul match di alta classifica. In diretta su 1 Station Radio ha commentato:

“L’Atalanta rientra tra i top team ormai e la Champions è una bella dimostrazione di forza, la qualificazione conta molto per le casse del club. Proprio per questo mi aspetto fuochi d’artificio in questo finale di stagione, tutti vorranno entrare nel gruppone ed evitare conseguenze negative facendo sempre risultato”.