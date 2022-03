Corrado Ferlaino ricorda: “Quella volta in cui sfidai Maradona”

L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha raccontato un interessante episodio avvenuto nel periodo maradoniano, sembrerebbe infatti che l’allora numero uno azzurro si fosse scontrato con il campione argentino. Durante la presentazione di un libro a cura di Valter De Maggio, Ferlaino racconta:

“Il Napoli aveva bisogno di una scossa e si doveva dare un segnale contro l’Udinese, imposi così il ritiro con il consenso di tutti. Solo Maradona rifiutò, in quel periodo frequentava una donna dello spettacolo e si oppose. Gli dissi chiaramente che lo avrei mandato via, consapevole del rischio che stavo correndo riuscii a far rispettare le regole”.