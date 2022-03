Atalanta-Napoli: ecco quando e come acquistare i biglietti

Il Napoli ha diffuso attraverso il proprio sito ufficiale la data di erogazione dei tagliandi per il settore ospiti in vista del match contro l’Atalanta, questo il comunicato azzurro con i prezzi:

“La SSC Napoli informa che, da martedì 29 marzo, saranno in vendita i biglietti per Atalanta-Napoli, 31esima giornata di Serie A in programma domenica 3 aprile 2022 alle ore 15:00 al Gewiss Stadium d Bergamo”.

Queste le info utili:

DENOMINAZIONE DEL SETTORE: “Distinti Sud Ospiti”

LIMITAZIONI:

• I residenti nella regione Campania potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore Ospiti;

• La vendita di biglietti nel settore Ospiti è riservata ai soli possessori di fidelity card SSC Napoli.



MODALITA’ DI VENDITA:

• I tagliandi saranno acquistabili dalle 10.00 di martedì 29 marzo alle 19.00 di sabato 2 aprile 2022

•online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/

• in modalità tradizionale presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono: https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv);

PREZZO: € 35 – non sono previste riduzioni