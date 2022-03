Adani sempre con Spalletti: “Scelte sempre molto attente”

L’opinionista e giornalista Lele Adani, con un passato sui campi con le maglie di Inter e Fiorentina, partecipa ormai immancabilmente alla BoboTV in onda su Twitch. Adani si schiera con Luciano Spalletti e si complimenta per il lavoro svolto in azzurro:

“Milan e Napoli sono ancora in testa e soprattutto gli uomini di Spalletti hanno rimediato alla sconfitta nello scontro diretto al Maradona, si vede la mano del tecnico che sceglie sempre molto bene. Come Mertens ad esempio si adatta ora, prima aveva il peso sulle sue spalle ma ora è decisivo quando subentra e lo ha dimostrato anche con l’Udinese”.