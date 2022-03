Fortunato rincara la dose su Dybala: “Napoli sarebbe perfetta”

L’ex Juventus Daniele Fortunato ha parlato ai microfoni di TMW Radio rilanciando la candidatura di Paulo Dybala verso la maglia azzurra, queste le sue parole:

“Il ragazzo non è mai stato continuo ma ha avuto anche tanti infortuni, ha fatto le sue valutazioni per arrivare all’addio alla Juventus. Lo vedo praticamente ovunque, estero o Italia non cambia nulla. L’ambiente ideale però potrebbe essere Napoli, ci sarebbe un grande affetto intorno a Dybala. Inter? No, si dovrebbe costruire intorno a lui”.