Pisanu: “Osimhen è più maturo di Leao. Napoli-Milan? Non decisiva per lo scudetto”

Andrea Pisanu, ex calciatore, ha parlato di alcuni temi riguardanti Napoli-Milan a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

“È più maturato Leao o Osimhen? Secondo me Osimhen. Si è calato subito in una parte importante. Al di là dei singoli, ti posso dire che il Napoli è maturato tanto. Tempo fa, un vostro collega, mi chiese se il Napoli fosse pronto per lo scudetto e io risposi che fosse necessario lottare per tanto tempo con quel tipo di pressioni. Ora credo che la squadra sia pronta. Napoli-Milan sfida decisiva per lo scudetto? Onestamente non credo sia quella decisiva. Quando arriveremo ad aprile, è lì che farà la differenza. L’aspetto psicologico sarà importante. Mi aspetto una bella partita perché, nell’ultimo anno, il nostro campionato è diventato davvero interessante. Ci sono tante partite e scontri diretti. Chi arriverà al rush finale con la giusta forza mentale avrà la possibilità di vincere. Lobotka-Fabian Ruiz o Kessié-Bennacer? Non saprei chi scegliere onestamente, sono due grandi coppie. Credo che la partita girerà verso la squadra che avrà ‘meno paura di vincere’, non di perdere”.