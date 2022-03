Carmignani: “Napoli favorito col Milan. Può contendere lo scudetto all’Inter”

Pietro Carmignani, ex calciatore, ha parlato a proposito di Napoli-Milan alla trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“Napoli-Milan? Per me gli azzurri partono favoriti, arrivano in una condizione migliore dal punto di vista psicofisico e tecnico. Se il Napoli vincerà la gara prenderà grande forza per essere la contendente unica dell’Inter nella volata Scudetto. A quel punto potrei anche vedere il Napoli favorito. Arbitri? Non è un discorso che va rivolto a loro. Hanno un protocollo, lo devono rispettare. Non mi va bene che non lo rispettino, a volte magari il VAR sembra che abbia visto e invece no. Se c’è la tecnologia a disposizione bisogna sfruttarla in ogni modo, invece a volte se ne fa un uso un po’ a volontà e piacere dell’arbitro. Se il VAR ritiene che l’arbitro debba vedere per forza qualcosa allora l’arbitro deve andare a vedere”.

“Credo che la coppia Leao-Hernandez sia fortissima in fase offensiva ma dietro non difende nessuno dei due. Se sfruttata, può essere un vantaggio a favore del Napoli. Possono arrivare da quella fascia pericoli ma anche vantaggi per il Napoli. Quando giocai io nel Napoli di Vinicio arrivammo 2 volte secondi e vincemmo la Coppa Italia. Faccio gli auguri al mister per i suoi 90 anni, meritava lo Scudetto”.