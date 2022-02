Il Napoli femminile conquista la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, e lo fa battendo in casa il Verona per 2-1. Succede tutto nel giro di 6 minuti, dal 17′ al 23′: è una doppietta di Romina Pinna, con in mezzo una rete della gialloblu Michela Ledri, a regalare il successo alle azzurre. La squadra allenata adesso da Giulia Domenichetti è adesso al quartultimo posto (9°) a quota 14 punti.