Lazio-Napoli, i convocati di Spalletti: la scelta su Lobotka e Lozano

La SSC Napoli ha comunicato l’elenco dei convocati che partiranno per Roma, dove domani sera andrà in scena il match contro la Lazio di Sarri. Luciano Spalletti convoca Stanislav Lobotka, che oggi si è allenato in campo, ma lascia fuori Hirving Lozano, che ha svolto lavoro personalizzato. Di seguito la lista completa:

Portieri: Meret, Ospina, Marfella.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.