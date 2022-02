Serie A, il Milan si ferma ancora: 1-1 casalingo contro l’Udinese

Termina il primo match della 27ª giornata di Serie A: a San Siro il Milan non va oltre l’1-1 contro l’Udinese.

I rossoneri passano in vantaggio al 29′ con Rafael Leao: Tonali scodella in area per l’attaccante che si libera della marcatura di Becao e di piatto fredda Silvestri. Gara molto tattica nel primo tempo, i ritmi si alzano nella seconda frazione quando comincia il forcing dell’Udinese: l’avanzata bianconera ha i suoi frutti al 66′ quando Udogie pareggia i conti.

I rossoneri perdono ancora punti pesanti per la lotta Scudetto e la prossima gara sarà il big match in casa del Napoli.