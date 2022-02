Buso: “Scudetto? Il Napoli è in corsa”

A “Si gonfia la rete” è intervenuto Renato Buso sulla condizione del Napoli dopo la sconfitta col Barcellona:

“Napoli-Lazio? Mi ricordo che giocai con una caviglia gonfissima a causa di una distorsione eppure rimontammo e segnai, che ricordi. Noi arrivavamo da difficoltà societarie, erano condizioni difficili ma c’era attaccamento, ci siamo compattati e mostrammo le nostre qualità. Si basava molto sull’orgoglio e su gente che aveva voglia di rivalsa la squadra. Il Napoli onorava la maglia. Ora i tempi sono un po’ cambiati, adesso è tutto più difficile, oggi ci sono giocatori di ogni nazione e profilo, il Napoli mi ha sorpreso ieri perché ha perseverato sul possesso dal basso perdendo palloni in zona sanguinosa. Poteva cercare di cambiare il modo di giocare. Mi è sembrato un Napoli un po’ troppo presuntuoso di dover proseguire sempre dal basso.

Scudetto? Senz’altro può ancora vincerlo. Il Napoli è cresciuto molto, la squadra ha identità e ha giovani straordinari, uno su tutti Osimhen. Nonostante il Milan stia bene in classifica Inter e Napoli per me sono le più forti. Io allenatore? A me piacere avere una squadra determinata, orgogliosa, con appartenenza, un po’ come quelle del passato, bisogna portare la cultura del lavoro. Io sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli”.