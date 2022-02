Il Roma: “Lozano è un problema non da poco per Spalletti”

Hirving Lozano è un problema non da poco per Spalletti.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, il calciatore messicano stava ritornando in forma proprio in questo momento della stagione: “Per l’ ennesima volta in questa stagione il Chucky deve alzare bandiera bianca. Prima di essere convocato dalla sua Nazionale aveva ritrovato continuità e gol. Fu lui a firmare con una doppietta la vittoria in casa del Bologna. Ma dopo il derby è andato a disputare le sfide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali e si fatto male. Un problema non da poco per Spalletti che pensava di aver recuperato praticamente tutti dopo la grande emergenza di dicembre e inizio gennaio. Ieri mattina il giocatore è stato visitato dallo staff medico presieduto dal dottor

Raffaele Canonico. Al momento non è stata presa alcuna decisione. Le valutazioni saranno fatte nei prossimi giorni. C’è da capire se ci sono le premesse per un intervento alla spalla che lo terrebbe fuori per un bel po’”.

Ci auguriamo che Lozano possa ritornare presto per essere utile alla causa.