La Repubblica – La difesa del Napoli è la vera sorpresa di questo campionato

La difesa del Napoli è la vera sorpresa di questo campionato.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, la difesa azzurra ha sorpreso tutti quest’anno e il numero dei clean sheet è davvero importante: “Nel Napoli quest’ anno funzionano tutti alla perfezione e i numeri possono essere sbandierati con orgoglio. Gli azzurri hanno incassato appena 16 reti in 24 giornate: è lo score migliore della serie A. Una vecchia regola del calcio è sempre attuale: in Italia vince lo scudetto chi incassa meno gol. Il Napoli ha staccato nella speciale classifica proprio l’ Inter e spera di mantenere invariata la distanza sabato dopo lo scontro diretto del Maradona. Un altro dato è incontrovertibile. La porta degli azzurri è rimasta imbattuta ben 13 volte, l’ ultima al Penzo con il Venezia. In inglese si chiama”clean sheet”. David Ospina, il titolare azzurro, ci è riuscito in 11 occasioni, Meret nelle restanti due”. La difesa del Napoli è prima in classifica e vuole rimanerci a lungo.