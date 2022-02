Come annunciato da Carlo Alvino sul suo profilo Twitter, è atterrato a Capodichino, proveniente dal Senegal il volo di Kalidou Koulibaly. Ovviamente i tifosi senegalesi erano in delirio per il difensore azzurro, in quanto capitano dei Leoni del Teranga. Questi i tweet di Alvino:

Il volo è atterrato @kkoulibaly26 è a Napoli. Tifosi del Senegal a Capodichino. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/y7ZdFQrrum — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 10, 2022