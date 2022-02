De Laurentiis all’Assemblea di Lega: “Nuovo Presidente non dovrà essere politico”

Aurelio De Laurentiis, intercettato all’Assemblea della Lega Serie A a Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito dell’elezione di un nuovo presidente della stessa, viste le recenti dimissioni di Paolo Dal Pino.

“Il nuovo presidente non dovrà essere “politico” semplicemente per il fatto che non dovrà comandare ma presiedere, lo dice la stessa parola. Deve rappresentare gli interessi di 20 società. Commissariamento, niente affatto. Queste sono cose che qualcuno butta lì a caso per mostrare muscoli che non ha. Voi a volte sposate dei venticello come fossero uragani. Oggi bisogna discutere su come uscire fuori dal pantano causato dalla gestione precedente della Lega, aggravato dalla pandemia. La Lega Serie A è autonoma e indipendente, finanzia tutto il movimento calcistico”.

.