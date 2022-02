Indiscrezione MN – Ecco quando dovrebbe rientrare Koulibaly a Napoli

Kalidou Koulibaly, da capitano, ha trionfato in Coppa d’Africa con il suo Senegal, alzando al cielo un trofeo che era divenuto quasi una chimera per il paese africano. Non a caso è un vero e proprio successo, visto che si tratta della prima vittoria in questa competizione. Il difensore del Napoli avrà ancora un paio di giorni per festeggiare, prima di tornare carico a mille all’ombra del Vesuvio. Secondo un’indiscrezione filtrata a MondoNapoli, farà rientro alla base nella giornata di mercoledì, per poi poter preparare al meglio il big match contro l’Inter, un vero e proprio scontro diretto in chiave lotta scudetto. Ci sarà bisogno anche di lui per strappare un’altra importantissima vittoria.