L’edizione odierna di Tuttosport parla del difensore del Frosinone Federico Gatti, su cui il Napoli – e non solo – ha messo gli occhi.

Infatti, come riportato dal quotidiano, il Torino sta facendo sul serio per portare il calciatore in granata: a fronte di una richiesta di 10 milioni di euro, la squadra di Cairo si sta spingendo fino a 8, cercando di trovare un’intesa. Ma le squadre interessate sono tante: Napoli, Juventus, Bordeaux, Atalanta e Fiorentina.