Garics: “Il Napoli convince a Bologna dopo la Coppa Italia! Vi svelo il segreto per lo scudetto”

L’ex difensore di Napoli e non solo, Gyorgy Garics, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio per dire la sua sul momento di forma del Napoli. Queste le sue parole: “La vittoria del Napoli di ieri pomeriggio è fondamentale! Come spesso sottolineato da Spalletti, è davvero importante pensare partita per partita. Uno dei segreti è non farsi influenzare dai risultati delle altre squadre, il tecnico lo sa bene ed è per questo che lo stimo. Il prossimo passo sarà vincere il prossimo match prima della sosta, in modo da avere morale e tempo per recuperare gli ultimi infortunati.

Ad ottobre eravamo tutti convinti della candidatura del Napoli per lo scudetto, adesso le aspettative sembrano diverse ma non è detta l’ultima parola. La Juventus che ha vinto nove scudetti consecutivi, poteva perdere a Napoli o pareggiare a Milano ma non con le altre. La costanza dei risultati è il vero grande segreto! Ci risentiremo ad aprile per tirare le somme, al momento è ancora troppo presto per dare giudizi“.