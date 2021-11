L’arbitro Visser non è giudicato sufficiente dal Corriere dello Sport per come ha condotto la gara; il suo voto è insufficiente, soprattutto se si valutano gli episodi chiave della partita.

Per il quotidiano, il contatto Josuè-Zielinski è un rigorino, in quanto è un contatto spalla vs spalla, per cui, in teoria, questi non sono rigori da assegnare. Ma l’arbitro, dal campo, opta per il penalty e il Var non lo richiama(accade poche volte, in realtà, che l’arbitro vada a controllare il Var su un episodio dubbio).

Insomma, l’arbitro francese dimostra di avere le stesse pecche di Maresca in Roma-Milan, in quanto assegna i rigorini, mentre per i rigori netti(vedi il contatto su Politano) o ha bisogno dell’aiuto dell’assistente, o non li vede proprio(come la trattenuta su Petagna).

Arbitraggio insufficiente, dunque, e che vale al fischietto il voto di 5,5 da parte del quotidiano.