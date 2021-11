Il Mattino: Spalletti cambia gli interpreti, ma l’identità di gioco rimane

Oggi Il Mattino si è soffermato sulla qualità del turnover gestito ieri in Polonia da Luciano Spalletti, che ha consentito al Napoli di vincere ed essere primo nel girone:

“Il Napoli vince così in maniera larga, la conferma di una rosa estremamente valida: Spalletti ha avuto buone risposte da tutti quelli che avevano giocato meno. Cinque i cambi iniziali rispetto al derby contro la Salernitana (Meret, Juan Jesus, Demme, Elmas e Petagna) e Napoli che ha mantenuto in pieno la propria fisionomia e l’identità di gioco. Gli azzurri hanno fatto la partita mantenendo a lungo il possesso palla e dopo non essere riusciti a concretizzare nel primo tempo nonostante qualche buona occasione lo hanno poi fatto nella ripresa”.