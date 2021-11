Il Mattino: il cucchiaio di Mertens è uno sberleffo al tempo e agli infortuni

Oggi Marco Ciriello sul Mattino ha commentato così il cucchiaio di Dries Mertens che ha portato in vantaggio il Napoli a Varsavia:

“Mertens, va dal dischetto, nonostante la lontananza, con evidente nostalgia e invece di tirare forte e angolato come Zielinski, nel rigore del pareggio, mette il piede sotto il pallone e cucchiaieggia, uno scavetto che diventa una palombella a porta vuota, uno sberleffo al tempo e all’assenza, agli infortuni e alla mancanza di titolarità o diversa presenza, tornando al gol, e portando il Napoli in vantaggio come ai vecchi tempi. Il suo sorriso si chiude a ciucciotto per il bimbo in arrivo, e Luciano Spalletti torna a respirare e a rivedere le stelle dell’ Europa League”.