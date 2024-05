Bonucci si ritira, il suo messaggio di addio al calcio giocato

Leonardo Bonucci dice addio al calcio giocato. L’ex Juve, attualmente calciatore del Fenerbahce, ha annunciato che il match di quest’oggi contro l’Instanbulspor sarà l’ultimo della sua carriera. Il difensore è stato protagonista di varie stagioni alla Juventus e anche una breve avventura al Milan, prima di tornare a Torino per trasferirsi poi all’Union Berlino e infine in Turchia, dove appunto chiuderà la sua avventura. Ecco il suo messaggio di addio:

“È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto domani combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e domani abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti”.