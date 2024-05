Oggi l’ultima di Osimhen con la maglia del Napoli, ecco come saluterà i tifosi

Il giovane pagato 70 milioni con annesse polemiche, l’altalenante e spesso infortunato attaccante per le prime stagioni, poi il protagonista di una favolosa discesa verso lo scudetto e quindi il volto di iconiche immagini, uova di pasqua, torte e feste, infine il poco presente in una stagione deludente. In un modo o in un altro, Victor Osimhen è sempre stato al centro dell’attenzione dal suo arrivo al Napoli. Oggi per il nigeriano sarà l’ultima gara con la maglia del Napoli indosso e sarà davanti ai tifosi che l’hanno tanto acclamato quanto criticato. Tutto è pronto per il suo addio, il numero 9 in estate sarà ceduto all’estero e per il suo ultimo match al Maradona è in programma uno speciale saluto.

Al termine della partita, che probabilmente non disputerà da titolare a causa di un problema fisico, Osimhen sarà salutato dai presenti allo stadio grazie ad una sorta di passerella, che gli permetterà di guardarsi intorno per un’ultima volta con la consapevolezza di lasciarsi alle spalle Napoli ed il Napoli.