Milan, Fonseca sarà il nuovo allenatore: le cifre dell’accordo

Stefano Pioli non è più ufficialmente l’allenatore del Milan, che già da tempo stava preparando un piano per sostituirlo. Ora l’accordo è vicinissimo, niente Conte per i rossoneri: il nuovo allenatore sarà Paulo Fonseca. Come confermato da Sky Sport, Fonseca firmerà infatti un biennale o un triennale con opzione da 3 milioni di euro a stagione. Adesso a mancare sono solo gli ultimi dettagli, poi verrà annunciata l’ufficialità con la firma sul contratto, probabilmente subito dopo l’amichevole a Perth contro la Roma.