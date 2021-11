L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto degli infortunati in casa Napoli in vista delle due gare che attendono gli azzurri. Secondo il quotidiano i tre assenti per oggi, ovvero Insigne, Osimhen e Fabian Ruiz non sono stati convocati in via precauzionale. Il piano di Spalletti sarebbe quello di non rischiare i 3 azzurri, per recuperarli al meglio per la partita di domenica contro il Verona.