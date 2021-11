Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali in vista della 12esima giornata di campionato, che vedrà affrontarsi Napoli e Verona.

Infatti, come riportano gli azzurri in una nota ufficiale: “Sarà l’arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta a dirigere Napoli-Verona, 12esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. Assistenti: Bindoni-Dei Giudici. IV Uomo: Marcenaro. VAR: Abisso-Meli”. Inoltre, “è la prima direzione in match ufficiali di Ayroldi con il Napoli”.