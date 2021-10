Nando Orsi, opinionista sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del campionato del Napoli e della corsa scudetto: “Per me gli azzurri sono insieme al Milan i favoriti per lo scudetto. Ieri gli azzurri non mi sono piaciuti. Se vuoi puntare al tricolore, a parer mio, devi sempre lottare per i 3 punti“