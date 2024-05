Secondo quanto riporta sui suoi profili social il giornalista Fabrizio Romano, Guido Rodriguez è pronto a vestire la maglia del Barcellona. Il centrocampista avrebbe firmato un biennale già due settimane fa, ma resa pubblica solo ora causa fairplay finanziario. Sfuma così un obiettivo a centrocampo per il Napoli, che poteva essere un buon affare come colpo a parametro zero.