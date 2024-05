Ceccarini: “Il Napoli non vuole Lukaku! Sull’allenatore invece…”

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Italiano è un bravo allenatore, ma anche lui sa di dover migliorare ancora. L’esperienza internazionale gli dà una grande mano e gli ha permesso di acquisire un bagaglio d’esperienza che gli sarà molto utile. La Fiorentina, ieri, nel primo tempo non ha giocato benissimo, poi nel secondo ha meritato il pareggio e di passare il turno. Nuovo allenatore del Napoli? De Laurentiis è un presidente attivo, vuol sapere tutto perché i soldi ce li mette lui. Lukaku al Napoli? Non mi meraviglierei, ma so che il Napoli sta andando su altri profili. Poi Lukaku è uno che guadagna tanti soldi”.