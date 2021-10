SSC NAPOLI – Legia Varsavia-Napoli: il prezzo del biglietto nel settore ospiti!

Il Napoli, tramite i propri mezzi ufficiali, ha comunicato il costo dei biglietti nel settore ospiti per la partita Legia Varsavia-Napoli. Infatti, come riportato dal sito ufficiale, i biglietti saranno in vendita già dalla giornata di domani: “Per la gara Legia Varsavia vs SSC Napoli, valida per la fase Group Stage della UEFA Europa League, in programma il giorno giovedì 4 novembre 2021 alle ore 18:45 (ora locale), in ottemperanza alle disposizioni della Questura di Napoli, la SSC Napoli comunica che dalle ore 10.00 di martedì 26 ottobre 2021, fino alle ore 19.00 di giovedì 28 ottobre 2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara’ disponibile la prenotazione di un voucher mediante la compilazione di un modulo on line presente sul sito ufficiale della SSC Napoli, cliccando qui. (https://www.sscnapoli.it/static/content/Trasferte-Europee-530.aspx). L’acquisto del biglietto è consentito solo a coloro che sono in possesso del certificato di avvenuta vaccinazione, che dovrà essere mostrato al personale presente all’ingresso dello stadio unitamente a un documento di riconoscimento e al codice fiscale. Il prezzo del biglietto, spettante al Legia Varsavia e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione è di € 35,00 cui aggiungere la commissione di spettanza di Ticketone per la transazione on line”.