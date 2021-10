Verso Napoli-Bologna – il report dell’allenamento dei rossoblù

Il Bologna, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento: i rossoblù nella prossima giornata saranno ospiti al Maradona. La squadra allenata da Mihajilovic non avrà a disposizione Soumaoro e Soriano: “Seduta di allenamento pomeridiana oggi per i rossoblù in vista di #NapoliBFC di giovedì sera. Sui campi del centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole la squadra ha svolto lavoro atletico ed esercitazioni tecnico-tattiche, terapie per Kevin Bonifazi, programma personalizzato per Nicolas Viola”