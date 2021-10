Champions, terminati i 45′ delle sfide delle 18:45: City domina contro il Brugge, Sporting in vantaggio sul Besiktas

I risultati dei primi tempi delle sfide di Champions League delle ore 18:45: il City di Guardiola passeggia in Belgio contro il Brugge, al termine dei primi 45′ il vantaggio dei citizens sono di due reti a zero. Gran gol di Cancelo, raddoppio invece firmato Mahrez su rigore. Nell’altra sfida invece spettacolo allo stato puro tra Sporting Lisbona e Besiktas. Punteggio dopo i primi 45′ è di 3a1 per i lusitani. Doppietta del difensore Sebastian Coates e rigore di Pablo Sarabia, mentre per i turchi gol dell’attaccante Larin.