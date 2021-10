Nota DAZN dopo assemblea di Lega: “Soddisfatti del clima”

DAZN, dopo l’assemblea di Lega avvenuta nella giornata di ieri, ha voluto esprimere la propria soddisfazione con una nota ufficiale. Infatti, dopo vari disservizi e provlemi, l’emittente sembra non dare più molti problemi: “Siamo soddisfatti del clima di collaborazione riscontrato oggi con la maggioranza dei club presenti all’Assemblea di Lega Serie A. Anche alla luce della stabilità della performance riscontrata negli ultimi weekend, abbiamo avuto modo di chiarire ulteriormente i temi legati alla misurazione dell’audience e i risultati ottenuti in queste prime giornate di campionato. Il mercato sta dando fiducia all’offerta di Dazn registrando un incremento dell’audience di oltre il 10%, rispetto alla stagione 2019/2020 (ultima stagione pre-pandemia); trend che si dimostra ulteriormente in crescita e che fa prevedere un ulteriore rialzo del 20% nel proseguo del campionato”.