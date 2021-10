L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio ad Insigne e alla difficile trattativa per il suo rinnovo con il Napoli: “Alla prima con il Venezia al Maradona, tra l’altro, il popolo azzurro ha cominciato a cantare per Lorenzo come non aveva mai fatto e dall’epoca non ha più smesso: una presa di posizione netta, precisa. Come puntuali sono state le prestazioni al servizio della squadra: grande sacrificio, grandi corse, 2 gol e 3 assist“.