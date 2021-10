Tuttosport: stallo Insigne-Napoli, De Laurentiis ha fatto la prima offerta al ribasso

Oggi Tuttosport ha analizzato lo stallo della trattativa tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022:

“La sua è stata una risposta interlocutoria, perché finora non sono stati fatti passi avanti per il prolungamento del contratto fino al 2027, cioè quando Insigne avrà 36 anni. Nemmeno dal pranzo condiviso tra il presidente De Laurentiis ed il manager del Magnifico è venuta fuori una bozza di proposta, tantomeno una richiesta concreta. Le parti restano in attesa che sia l’altro a fare la prima mossa e ognuno si fa precedere da cifre ipotetiche eppure plausibili”.

La prima offerta di De Laurentiis è stata di 3 milioni, al ribasso rispetto all’attuale stipendio di Insigne, scrive Tuttosport:

“Sul fronte del club, in piena spending review che dovrà portare l’attuale monte ingaggi da circa 150 milioni annui a meno di 100 per la stagione 2022-23, la proposta sarebbe al ribasso rispetto agli attuali 4,2 milioni netti. De Laurentiis sembrerebbe intenzionato ad offrire un quinquennale da 3 milioni più bonus, cioè la metà dei 6 milioni netti ai quali Lorenzo punta come ultimo contratto della carriera. La distanza è enorme, ammesso che le cifre siano confermate dalle parti in causa, ed è per questo che l’ incontro tra De Laurentiis e Pisacane sarà posticipato fino a quando le idee non saranno chiare e le cifre prospettate in maniera ufficiale”.