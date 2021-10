Ulivieri: “Spalletti ha capito come valorizzare l’intera rosa. Razzismo negli stadi? Va combattuto”

Renzo Ulivieri è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Spalletti ha trovato la linea giusta per valorizzare al massimo tutte le doti dei suoi giocatori. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Tra colleghi può capitare che ci siano dei contras tipo come è successo tra Mazzarri e Spalletti. I cori razzisti a Firenze? Non sono per l’ergastolo. Auguro a questo ragazzo che è stato individuato di ravvedersi, questo modo di essere purtroppo è il frutto dei tempi, siamo influenzati dalla società e dalla politica. Dobbiamo sapere che questi atteggiamenti vanno contrastati in assoluto, anche dentro gli stadi“.