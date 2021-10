Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e attaccante della Nazionale di Mancini, ha parlato al Festival dello Sport di Trento, in via telematica insieme allo stesso commissario tecnico:

“Ci dispiace non aver vinto contro la Spagna, pensiamo però alla gara contro il Belgio mantenendo sempre il sorriso. Che emozione il gol al debutto all’Europeo! Dopo la vittoria finale insieme ad Immobile e Verratti abbiamo pianto molto. Italia-Svizzera? È stato il momento in cui ci siamo resi conto della forza del gruppo. Avevamo entusiasmo e voglia di trasmetterlo in campo. Ogni prepartita ascoltiamo le stesse canzoni, quelle che ci hanno fatto portato bene. Con l’Austria il mister ce lo aveva detto che era un impegno difficilissimo, quando Arnautovic ha segnato ci è crollato il mondo addosso. La vittoria per fortuna ci ha permesso di continuare il percorso. Belgio? Gara che ci ha lasciato privi di uno dei pilastri della squadra, Spinazzola. Il tiraggiro? Non è mio, ma di Del Piero, nonostante feci un gran bel gol quel giorno. Con la Spagna è stato fondamentale Gigio: avere lui in porta fu la nostra vittoria ai rigori. Fabian Ruiz mi prenderà in giro? No, anzi gli avrei dedicato il gol (ride). Peccato che non sia stato convocato.

Con Zaniolo ci sarà grande concorrenza, ma tutti ci faremo trovare pronti a dare il meglio di noi”.

Il prossimo Mondiale lo giocherai dopo aver rinnovato con il Napoli?

“Non lo so, sono cose che si sta vedendo il mio procuratore, parlando con il presidente. Non è una cosa facile, anche perché voglio pensare al campo”.

