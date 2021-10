AIC, Calcagno: “Chi ha fatto cori contro Koulibaly deve essere subito allontanato dagli stadi”

Il presidente dell’AIC Umberto Calcagno è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Questa serie A ha un equilibrio incredibile, molte squadre se la giocano alla pari per i primissimi posti, ci auguriamo presto che la capienza possa arrivare presto al 100%. Significa che finalmente ne stiamo uscendo e che la convivenza con questa malattia sta andando nella direzione giusto. Tutti hanno fatto la propria parte ed il mondo del calcio ha fatto il proprio dovere. Dobbiamo continuare a lavorare per i giovani ed attuare una fase repressiva dura e quindi dobbiamo colpire chi sbaglia e commette atti di grandi rilevanza così come quella contro Koulibaly deve essere colpito ed allontanato”.