Ulivieri: “Spalletti ha reso il Napoli competitivo per lo Scudetto”

Renzo Ulivieri, ex allenatore e presidente AIAC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club dove ha parlato, tra le altre cose, anche del Napoli. Le sue parole:

“Noi toscani ci adattiamo a determinati contesti, Napoli è difficile perché lo spirito dei napoletani è particolare, ma i toscani hanno feeling con questo tipo di carattere. Spalletti ha reso il Napoli competitivo per lo Scudetto. Probabilmente invece la Juve non riuscirà ad esserci nella lotta che per me comprende Inter, Milan, Lazio e Roma, oltre ai partenopei”.

SU OSIMHEN – “Non penso il Napoli sia dipendente dal nigeriano, è una squadra che ha una idea di gioco, ma il ragazzo è fortissimo“.