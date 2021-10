Ritorna di moda Mbappè al Real: lo ammette Florentino Perez

Mbappè al Real è stata una voce insistente negli ultimi giorni di mercato: tuttavia non sembra ancora finita la vicenda con i blancos, lo ha detto stesso lui all’ Equipe:

“Il Real ha fatto un’offerta in estate. Quando dico che abbiamo sentito molte cose, sto parlando di qualcos’altro: hanno detto che ho rifiutato sei o sette offerte per il rinnovo, ma mai nella mia vita. Hanno detto che non volevo parlare con Leonardo, mentre era il presidente che voleva prendere in mano la questione. Mi è stato detto di parlare con il presidente, non ho intenzione di dirgli di no. Si è detto che stavo pensando di rovinare anche lo spogliatoio: niente affatto. Quando il tuo presidente dice davanti al mondo intero che non ve ne andrete, e non ve ne andrete liberi… All’epoca ero un po’ preoccupato, non vi mentirò”.

L’attaccante ha poi aggiunto: “Mi sono detto: se non parto libero, cosa mi succederà? Poi fai un passo indietro e ti dici che è il loro modo di mostrare il loro attaccamento. Significa che piaccio al club e che non mi lascerà andare. Pensavo che la mia avventura fosse finita. Volevo scoprire qualcos’altro. Ero nel campionato francese da sei o sette anni. Ho dato quello che ho cercato di dare a Parigi e penso di averlo fatto bene. Arrivare a 18 anni e fare tutto quello che ho fatto, penso che sia stato qualcosa di notevole. Dopo, ognuno è libero di trarre le conclusioni che vuole, ma questa è stata la mia valutazione. Andarsene era la logica conseguenza”.

Conclude anche il Real Madrid sulla vicenda:“Mi auguro che tutto si risolva. Avremo novità il 1° gennaio”, ha infatti detto il presidente della squadra spagnola, Florentino Perez, ai microfoni di El Debate.