ULTIM’ORA – Roma, infortunio per Smalling! Potrebbe saltare le sfide con Juventus e Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il difensore centrale della Roma, Chris Smalling, salterà le prossime due sfide di campionato contro Juventus e Napoli. Il difensore inglese, in occasione dell’ultimo match con l’Empoli, ha accusato un gran dolore alla coscia destra dopo uno stop sul finale di gara. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto, hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra.

Stop di almeno due o addirittura tre settimane per il difensore ex Manchester United. Mourinho e la sua Roma dovranno fare a meno di lui dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi affronteranno prima la Juventus e poi il Napoli all’Olimpico senza poter fare affidamento sul centrale classe ’89.