Koulibaly: “Ora siamo la squadra da battere, 3 gol in 7 gare ci pesano”

“Una partita incredibile, la tua è stata perfetta? Perfetta forse no, ma siamo stati bravi a reagire dopo il gol. Loro sono partiti forte, qui non era facile, soprattutto dopo il primo tempo. Grazie ad Amir l’abbiamo portata a casa, siamo felici. Io provo a dare la carica giusta, sappiamo che siamo la squadra da battere tutti vogliono batterci, Frank Anguissa ha fatto una grande gara, non deve mollare ma tutti sono importanti. Vedete come la viviamo, sempre con il sorriso, stiamo bene. 3 gol in 3 gare ci pesano, io la porta la voglio inviolata. Spalletti e il suo staff ci trasmettono la carica, dobbiamo andare avanti”

Così Koulibaly ha commentato la vittoria ai microfoni di DAZN