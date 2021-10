Napoli Femminile, il Milan passa di misura a Cercola: decide Andersen

La quinta giornata di femminile si conclude in modo amaro per le azzurre di mister Pistolesi: il Milan vince 0-1 al Piccolo di Cercola e vola al terzo posto a 12 punti, alla rincorsa della Juventus. Azzurre ferme a 4.

Cronaca del match:

Il Napoli parte molto bene e nel primo tempo ha addirittura fallito un rigore dopo pochi minuti, con Eleonora Goldoni che ha sparato alto sopra la traversa. Al 24′ il gol partita: Andersen respinge in rete una brutta parata di Aguirre, che non è riuscita a deviare a sufficienza la traiettoria, favorendo il vantaggio rossonero. Prima della fine del primo tempo altro rigore assegnato, stavolta per il Milan, e altrettanto sbagliato da Giacinti che ha trovato la parata dell’estremo difensore partenopeo. Sul contropiede il Milan resta in dieci per doppio giallo a Codina, lasciando i suoi in inferiorità numera per l’intera seconda frazione di gioco. Nel secondo tempo le rossonere gestiscono molto bene il vantaggio, facendo avvicinare poco il Napoli alla retroguardia avversaria, chiudendo così di fatto un match molto combattuto.