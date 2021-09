Kolyvanov: ”Normale che il Napoli sia favorito, ma occhio allo Spartak”

Igor Kolyvanov, ex attaccante, con un passato anche in Serie A, ha rilasciato un’intervista a TMW, in vista della sfida di questa sera tra Napoli e Spartak Mosca. Ecco quanto detto:

”Il Napoli parte sicuramente con i favori del pronostico. Esprime un bel calcio, con tanto possesso palla e tanti gol, frutto del lavoro del suo allenatore. Il club russo invece, rispetto all’anno scorso ha perso un pò di compatezza e organizzazione e le manca ancora la quadra giusta. Ha tanti buoni giocatori nel reparto avanzato, ma in difesa ci sono molte carenze. Dunque credo che il Napoli vincerà, ma occhio allo Spartak, che si sta dimostrando squadra imprevedibile”.