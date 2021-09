Sono ancora in vendita i tagliandi per la gara di Europa League tra Napoli e Spartak Mosca, in programma oggi allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:45.

Risultano in esaurimento i distinti superiori e restano poche migliaia di biglietti per la Curva B superiore.

In tutti gli altri settori è prevista ampia disponibilità dei tagliandi, come si apprende dal sito TicketOne.it.