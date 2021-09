Spalletti verso la sesta vittoria consecutiva: vietato sbagliare

La Gazzetta questa mattina ha fatto il punto sul Napoli, e in particolare sulla possibilità di Spalletti di mettere a segno la sesta vittoria consecutiva contro il Cagliari. Qui l’estratto dalla rassegna:

“Piedi per terra, come no, ma pure pronti a proseguire la corsa poderosa cominciata 5 partite fa e provare a vincere quello scudetto che manca da 31 anni. Proposito audace? Non per Spalletti: «Non ci nascondiamo da tempo e in questo momento ci sentiamo avvolti dall’ affetto dei tifosi e della città. Poi siamo anche consapevoli che in una stagione bisogna essere pronti a tutto, perché ci sono gli alti e i bassi». Insomma, la trappola si nasconde dietro ogni partita, soprattutto quelle apparentemente facili. Come il posticipo di stasera contro il Cagliari penultimo con 2 punti, uno conquistato in casa della Lazio con in panchina il grande ex, Walter Mazzarri (miglior media-punti della storia del Napoli, 1,8), conterraneo e quasi coinquilino di Spalletti. «Viviamo ad un chilometro di differenza, ci divide solo un ponte.“