Spalletti ha conquistato i tifosi, stasera stadio quasi pieno

Luciano Spalletti ha basato sempre i suoi discorsi sull’orgoglio delle proprie radici. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano ha ridato affetto ed entusiasmo ai tifosi del Napoli, non solo con i risultati, ma anche con una comunicazione che il pubblico sta apprezzando molto, come testimonia il fatto che lo stadio Diego Armando Maradona potrebbe tornare ad essere pieno (nei limiti consentiti) questa sera contro il Cagliari e spingerà la squadra a vincere per tornare in vetta alla classifica. L’allenatore azzurro sta educando l’ambiente a non farsi trasportare troppo dall’enfasi, perchè consapevole che ci saranno periodi difficili, che dovranno essere superati limitando al minimo i problemi. Il suo atteggiamento mai domo e da lottatore che ha trasmesso ai suoi ragazzi ha conquistato i tifosi, a partire dalla prima gara contro il Venezia, complicatasi maledettamente a causa dell’espulsione ad Osimhen.