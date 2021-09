Spalletti ha inciso subito liberando l’ambiente da rabbia e delusione

Luciano Spalletti ha inciso, e subito, sull’ambiente Napoli. Arrivato a Napoli in un clima di delusione e rabbia, dopo quella partita contro il Verona dello scorso anno che grida ancora vendetta, come riporta Il Corriere dello Sport, il tecnico toscano è arrivato in punta di piedi, si è preso Napoli e i napoletani e piano piano, con il lavoro, ha conquistato anche il più offeso tra i tifosi. Con il mercato aperto e la paura di poter perdere qualche pezzo pregiato, l’allenatore non si è mai scoraggiato e ha sempre lavorato con tutti gli uomini a disposizione: quando il Napoli non era ancora fatto, aspettando Anguissa, ci ha pensato lui a rifarlo.